Боксер Менні Пак'яо обраний лідером правлячої партії Філіппін та може балотуватися в президенти
Відомий боксер Менні Пак'яо продовжує будувати свою політичну кар'єру. Цього разу його обрали лідером правлячої партії Філіппін.
Пак'яо обрали лідером правлячої партії Філіппін PDP-Laban (Філіппінська демократична партія – Сила народу), повідомляє Rappler.
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Таке призначення може свідчити про те, що Пак'яо буде одним з претендентів на посаду президента Філіппін. Вибори заплановані на 2022 рік.
Додамо, що чинний президент Філіппін Родріго Дутерте теж входить до партії PDP-Laban.
Відзначимо, що Пак'яо вже давно займається політичною діяльністю. Ще у 2010 році він був обраний до Конгресу. А у 2016 році він став сенатором.
Що відомо про Менні Пак'яо
- Філіппінський боксер. За професійну кар'єру виступав у восьми вагових категоріях. В кожній з них ставав чемпіоном.
- На професійному ринзі провів 71 бій, в яких здобув 62 перемоги (39 з них – нокаутом).
- У 2021 році може провести бій проти Конора МакГрегора.
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