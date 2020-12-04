Відомий боксер Менні Пак'яо продовжує будувати свою політичну кар'єру. Цього разу його обрали лідером правлячої партії Філіппін.

Пак'яо обрали лідером правлячої партії Філіппін PDP-Laban (Філіппінська демократична партія – Сила народу), повідомляє Rappler.

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Таке призначення може свідчити про те, що Пак'яо буде одним з претендентів на посаду президента Філіппін. Вибори заплановані на 2022 рік.

Додамо, що чинний президент Філіппін Родріго Дутерте теж входить до партії PDP-Laban.

Відзначимо, що Пак'яо вже давно займається політичною діяльністю. Ще у 2010 році він був обраний до Конгресу. А у 2016 році він став сенатором.

Що відомо про Менні Пак'яо