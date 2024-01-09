Экс-суперник Кличко, прибавивший к своей фамилии имя Путина, получил российское гражданство

Российская пропаганда омрачает мозг не только своему народу. Под это влияние попал американский боксер Кевин Джонсон.

Президент России Владимир Путин разрешил Кевину Джонсону на получение российского гражданства. Отметим, что процедуру оформления документов бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC начал еще в 2023 году.

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Иностранные спортсмены получили русский паспорт

Вместе с ним российский паспорт получил 29-летний хоккеист из Канады Брендан Лейпсик, выступающий в КХЛ с 2020 года.

Ранее боксер уже зашкваривался своими высказываниями о любви к российскому диктатору. Свое расположение к Путину Джонсон решил показать в оригинальном стиле. Кевин решил добавить в свое имя "Владимирович", чтобы хотя бы немного походить на российского президента, которого он так сильно уважает.

Интересно, что об этом своем решении Джонсон сообщил еще летом 2023-го, аргументировав это тем, что такое изменение в паспорте приблизится к желаемому ему российскому гражданству. Как оказалось, этот поступок сработал для Джонсона, которому Путин дал "зеленый коридор" для получения вражеского документа.

Последний раз Джонсон выходил в ринг в августе 2023-го, когда в Москве проиграл российскому сопернику Марку Петровскому. В его активе 36 побед в профессионалах (20 из которых являлись нокаутом). Похоже, что американцу уже полностью отбили голову, если он принял столь нелепое решение в пользу врага.