Президент Росії Владімір Путін надав дозвіл Кевіну Джонсону на отримання російського громадянства. Відзначимо, що процедуру оформлення документів колишній претендент на титул чемпіона світу з версією WBC розпочав ще у 2023-му році.

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Іноземні спортсмени отримали російський паспорт

Разом із ним російський паспорт отримав 29-річний хокеїст із Канади Брендан Лейпсік, який виступає в КХЛ із 2020-го року.

Раніше боксер вже зашкварювався своїми висловлюваннями про любов до російського диктатора. Свою прихильність до Путіна Джонсон вирішив показати в оригінальному стилі. Кевін вирішив додати до свого ім'я "Владіміровіч", аби хоча б трохи бути схожим до російського президента, якого він так сильно поважає.

Цікаво, що про це своє рішення Джонсон повідомив ще влітку 2023-го, аргументувавши це тим, що така зміна у паспорті наблизитись його до омріяного для нього російського громадянства. Як виявилось, що цей вчинок спрацював для Джонсона, якому Путін дав "зелений коридор" для отримання ворожого документа.

Востаннє Джонсон виходив у ринг у серпні 2023-го, коли у Москві програв російському супернику Марку Петровському. У його активі 36 перемог у професіоналах (20 із яких були нокаутом). Схоже, що американцю вже повністю відбили голову, якщо він прийняв таке безглузде рішення на користь ворога.