Президент России Владимир Путин разрешил Кевину Джонсону на получение российского гражданства. Отметим, что процедуру оформления документов бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC начал еще в 2023 году.

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Иностранные спортсмены получили русский паспорт

Вместе с ним российский паспорт получил 29-летний хоккеист из Канады Брендан Лейпсик, выступающий в КХЛ с 2020 года.

Ранее боксер уже зашкваривался своими высказываниями о любви к российскому диктатору. Свое расположение к Путину Джонсон решил показать в оригинальном стиле. Кевин решил добавить в свое имя "Владимирович", чтобы хотя бы немного походить на российского президента, которого он так сильно уважает.

Интересно, что об этом своем решении Джонсон сообщил еще летом 2023-го, аргументировав это тем, что такое изменение в паспорте приблизится к желаемому ему российскому гражданству. Как оказалось, этот поступок сработал для Джонсона, которому Путин дал "зеленый коридор" для получения вражеского документа.

Последний раз Джонсон выходил в ринг в августе 2023-го, когда в Москве проиграл российскому сопернику Марку Петровскому. В его активе 36 побед в профессионалах (20 из которых являлись нокаутом). Похоже, что американцу уже полностью отбили голову, если он принял столь нелепое решение в пользу врага.