Дивне рішення француза

Вже на першій секунді бою Уата відмовився продовжувати битись проти Сімона Кіна. Ньюфел став на одне коліно та підійняв руку до гори, пише 24 канал.

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Таким жестом боксер показав, що здається. Кін таки одного разу легко вдарив суперника та пішов до свого кута рингу, розводячи руки у нерозумінні, що взагалі відбувається. Бій до якого вони так довго готувались не протримався й двох секунд.

Суддя прямо на ринзі вирішив розібратись у чому. Але після короткої розмови показав, що поєдинок дострокового закінчений. Канадець Кін здобув перемогу технічним нокаутом. Хоча звитяга у такому стилі не буде тішить Сімона.

Відео дивного моменту

Згодом стало відомо, що напередодні бою Ньюфал отримав повідомлення, що йому не дали дозвіл від Федерації боксу Франції на цей поєдинок. Адже з минулої поразки Уата ще не минуло 6 місяців. Через це Ньюфал не отримав би страховки у разі серйозних травм у цьому бою. Тому французу нічого не залишалось, як просто здатись та записати ще одну поразку у свій пасив.