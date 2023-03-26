Секс-символ бокса упрекнула "Цыганского короля" за срыв мегафайта с Усиком

Провал переговоров по бою за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком стал шоком для всех фанатов бокса. На неординарное событие отреагировала "Королева взвешиваний" Эбани Бриджес.

Почти четыре месяца продолжалась эпопея с подписанием контракта на "Бой века", в котором мир должен был узнать имя абсолютного чемпиона хевивейта. Однако из-за чрезмерных финансовых прихотей Тайсона Фьюри самый ожидаемый поединок 2023 года не состоится.

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Бриджес упрекнула Фьюри

Чемпионка мира по версии IBF в самом легком весе Эбани Бриджес отреагировала на срыв поединка Усик – Фьюри. Сексуальная блондинка считает, что "Цыганский король" относился к украинцу не согласно его заслугам.

Тайсон Фьюри обращается с Усиком так, будто это у него три из четырех поясов, а не наоборот,

– написала Бриджес в Twitter.

Напомним, что Александр Усик владеет тремя основными поясами хевивейта, тогда как Фьюри владеет только одним. Однако "Цыганский король" потребовал 70 процентов общего призового фонда. Александр согласился с предложением дерзкого британца, но Тайсон выдвинул новые условия по реваншу. В результате представителям боксеров пришлось свернуть переговоры.

Кто такая Эбани Бриджес

Напомним, что австралийская боксерша дебютировала на профессиональном ринге в 2019 году.

В 2022 году стала чемпионкой мира в самом легком весе по версии IBF.

На ее счету 9 побед в 10 поединках.

Эффектная блондинка запомнилась яркими перформансами на церемонии взвешивания, за что получила прозвище "Королева взвешивания".

В вероятном поединке Усик – Фьюри чемпионка IBF назвала фаворитом британского боксера.

Эбани Бриджес на взвешивании / instagram.com/ebanie_bridges