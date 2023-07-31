Непобежденный украинец сразится в андеркарде мегафайта Усик – Дюбуа

Украинский боксер первого полусреднего веса Ярослав Харцыз свой следующий поединок проведет в Польше. Чемпион Украины еще не проигрывал на профессиональном ринге.

26 августа в польском Вроцлаве состоится бой чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. В андеркарде мегафайта пройдут поединки целого созвездия украинских боксеров.

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Украинский вечер бокса во Вроцлаве

В одном из них выступит трехкратный чемпион Украины Ярослав Харцыз. Промоутерская компания K2 Promotions сообщила, что в поединке под номером 4 харьковский боксер встретится с 22-летним поляком Конрадом Чайковским.

Харцыз сразится с Чайковским / instagram.com/k2promotionsukraine

С нетерпением жду боя. Большое спасибо моему промоутеру Александру Красюку за возможность боксировать на стадионе. Не думал, что это произойдет так скоро. Это будет мега-шоу, где украинские боксеры покажут зрелищный бокс на весь мир,

– сказал Харцыз.

Напомним, что Ярослав Харциз на профессиональном ринге провел два поединка в Польше, которые завершились в его пользу. В последнем бою, состоявшемся в апреле 2023 года, украинец досрочно победил чешского боксера Петра Рандишека.

Отметим, что в андеркарде поединка Усик – Дюбуа будут выступать еще четверо украинцев: Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Василий Чеботарь и Федор Черкашин.