Боксер Хижняк с победы стартовал на Олимпиаде в Токио, Рогава проиграл британцу

29 июля 2021 , 09:03
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Источник:

24 канал

В четверг, 29 июля, в бой за награды вступил один из лучших боксеров на Олимпиаде Александр Хижняк. Украинец в весе до 75 килограммов праздновал победу над японцем.

Победа украинского лидера в боксе

Александр Хижняк с победы начал для себя выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Украинец стал лишь вторым боксером из нашей страны, который вышел в следующий круг. До этого победу праздновала Анна Лысенко.

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Начал свой путь на Олимпийских играх Хижняк со второго раунда. Первым соперником украинца стал местный боксер из Японии Юито Мориваки.

Благодаря победе Хижняк прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020. Украинец доминировал на ринге, но соперник оказался "крепким орешком" и выстоял до конца поединка. Однако выбить Александра из соревнований ему не удалось. Сразу все судьи отдали победу Хижняку – 5:0.

Он стал третьим представителем Украины в мужском боксе, кто провел бой на Олимпиаде. Николая Буценко и Ярослав Харциз свои поединки проиграли.

  • Следующим соперником Хижняка станет представитель Доминиканской республики Еюри Седено Мартинес.

Не поддержал Хижняка

  • 29 июля в борьбу на японской земле вступил другой украинец Цотне Рогава, уступивший в 1/8 финала (более 91 килограмма).
  • Его обидчиком стал боксер из Великобритании Фрейзер Кларк. Британец на протяжении всего поединка доминировал на ринге. Четыре из пяти судей отдали победу сопернику Рогавы.
Автор: Софія Кулай