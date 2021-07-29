Боксер Хижняк с победы стартовал на Олимпиаде в Токио, Рогава проиграл британцу
Источник:24 канал
В четверг, 29 июля, в бой за награды вступил один из лучших боксеров на Олимпиаде Александр Хижняк. Украинец в весе до 75 килограммов праздновал победу над японцем.
Победа украинского лидера в боксе
Александр Хижняк с победы начал для себя выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Украинец стал лишь вторым боксером из нашей страны, который вышел в следующий круг. До этого победу праздновала Анна Лысенко.
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Начал свой путь на Олимпийских играх Хижняк со второго раунда. Первым соперником украинца стал местный боксер из Японии Юито Мориваки.
Благодаря победе Хижняк прошел в четвертьфинал Олимпиады-2020. Украинец доминировал на ринге, но соперник оказался "крепким орешком" и выстоял до конца поединка. Однако выбить Александра из соревнований ему не удалось. Сразу все судьи отдали победу Хижняку – 5:0.
Он стал третьим представителем Украины в мужском боксе, кто провел бой на Олимпиаде. Николая Буценко и Ярослав Харциз свои поединки проиграли.
- Следующим соперником Хижняка станет представитель Доминиканской республики Еюри Седено Мартинес.
Не поддержал Хижняка
- 29 июля в борьбу на японской земле вступил другой украинец Цотне Рогава, уступивший в 1/8 финала (более 91 килограмма).
- Его обидчиком стал боксер из Великобритании Фрейзер Кларк. Британец на протяжении всего поединка доминировал на ринге. Четыре из пяти судей отдали победу сопернику Рогавы.