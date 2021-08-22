Джервонта Дэвис на частном самолете должен был отправиться в путешествие с друзьями. Всего на борту самолета находились 14 человек, в том числе дети.

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Но во время взлета у самолета отломилось переднее шасси. Поэтому вместо того, чтобы взлететь вверх, самолет на фюзеляже совершил аварийное торможение.

Оно оказалось довольно длинным, ведь самолет выкатился далеко за пределы взлетно-посадочной полосы.

К счастью никто не пострадал.

"Самолет не взлетел. Он взлетел, но не взлетел. Вас когда-нибудь били ремнем? Вот так сейчас чувствует себя мой зад... Господи, я сейчас уже сижу на бетоне. Пора завязывать с частными самолетами и переходить на автомобили и поезда", – прокомментировал эту ситуацию боксер в соцсетях в прямом эфире.

Стоит напомнить, что Джервонта Дэвис выступает в легкой весовой категории. И владеет чемпионским титулом по версии WBA в этой весовой категории. Хотя в июне 2021 года он победил Марио Барриоса и завоевал титул WBA в первом полусреднем весе.

Всего на профессиональном ринге Дэвис провел 25 боев, не испытав ни одного поражения. 24 боя он закончил досрочными победами.

Стоит добавить, что Дэвиса называли среди возможных соперников Ломаченко. Однако украинский боксер остался в легком весе (до 61,2 кг), взамен Дэвис решил провести бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Поэтому бой между ними так и не состоялся.