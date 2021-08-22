Джервонта Девіс на приватному літаку мав відправитися в подорож з друзями. Загалом на борту літака перебувало 14 осіб, в тому числі діти.

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Але під час злету в літака відламалося переднє шасі. Тож замість того, щоб злетіти вверх, літак на фюзеляжі здійснив аварійне гальмування.

Воно виявилося доволі довге, адже літак викотився аж за межі злітно-посадкової смуги.

На щастя ніхто не постраждав.

"Літак не злетів. Він злетів, але не злетів. Вас коли-небудь лупили ременем? Ось так зараз почувається мій зад… Господи, я зараз вже сиджу на бетоні. Пора зав'язувати з приватними літаками та переходити на автомобілі та потяги", – прокоментував цю ситуація боксер в соцмережах в прямому ефірі.

Варто нагадати, що Джервонта Девіс виступає у легкій ваговій категорії. І володіє чемпіонським титулом за версією WBA в цій ваговій категорії. Хоча в червні 2021 року він переміг Маріо Барріоса та завоював титул WBA в першій напівсередній вазі.

Загалом на професійному ринзі Девіс провів 25 боїв, не зазнавши жодної поразки. 24 бої він закінчив достроковими перемогами.

Варто додати, що Девіса називали серед ймовірних суперників Ломаченка. Однак український боксер залишився у легкій вазі (до 61,2 кг), натомість Девіс вирішив провести бій у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг). Тож бою між ними так і не відбулося.