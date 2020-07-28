Поєдинок Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом все більше стає реальністю. Промоутерська компанія Top Rank розпочала організацію одно з найбільш очікуваних боїв 2020 року.

Як повідомляє інсайдер The Atheltic Майк Коппінджер, Top Rank приступила до організації бою між Ломаченком і Лопесом.

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Деталі бою

Як повідомили The Atheltic джерела, Top Rank 27 липня почала переговори з поєдинку між Ломаченко і Лопесом.

Бій, як і повідомлялося, заплановано на 3 жовтня. Його покажуть на телеканалі ESPN або ESPN pay-per-view. Другий варіант передбачає плату за трансляцію.

Раніше ЗМІ ставили під сумнів, що поєдинок відбудеться 3-го жовтня. Повідомлялося, що Ломаченко та Лопес не підписували контракт навіть на бій, який мав пройти 30 травня.

Поєдинок був перенесений через карантин, спричинений пандемією.

Що відомо про Лопеса? 22-річний боксер провів на професійному ринзі 15 поєдинків і всі виграв. Як любитель Теофімо провів 170 бої, вигравши 150. За версією авторитетного боксерського журналу The Ring Лопес "Найперспективніший боксер" 2018. У 2016 році Лопес поїхав на Олімпіаду в Бразилію від збірної Гондурасу. Лопес виступав у легкій вазі (57-60 кг) і програв в 1/32 фіналу французу Соф'яну Уміа.