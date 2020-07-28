Бою бути: стартувала організація поєдинку Ломаченка з Лопесом – деталі
Поєдинок Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом все більше стає реальністю. Промоутерська компанія Top Rank розпочала організацію одно з найбільш очікуваних боїв 2020 року.
Як повідомляє інсайдер The Atheltic Майк Коппінджер, Top Rank приступила до організації бою між Ломаченком і Лопесом.
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Деталі бою
Як повідомили The Atheltic джерела, Top Rank 27 липня почала переговори з поєдинку між Ломаченко і Лопесом.
Бій, як і повідомлялося, заплановано на 3 жовтня. Його покажуть на телеканалі ESPN або ESPN pay-per-view. Другий варіант передбачає плату за трансляцію.
Раніше ЗМІ ставили під сумнів, що поєдинок відбудеться 3-го жовтня. Повідомлялося, що Ломаченко та Лопес не підписували контракт навіть на бій, який мав пройти 30 травня.
Поєдинок був перенесений через карантин, спричинений пандемією.