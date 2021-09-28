Бойкот Смерека: хоккеист не будет играть за Донбасс пока Денискина не исключат из УХЛ за расизм

Расистский скандал в Украинской хоккейной лиге получил продолжение. Игрок Донбасса Джален Смерек объявил, что не будет выступать в УХЛ пока хоккеиста Кременчуга Андрея Денискина не исключат из УХЛ.

Смерек взял отпуск из-за расизма в его адрес

Смерек, ставший хоккеистом Донбасса только летом 2021 года, прокомментировал расистский скандал в УХЛ. Как известно, Денискин показал расистский жест в адрес американца.

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24-летний Смерек заявил, что не будет выступать за Донбасс, пока Андрея Денискина не исключат из УХЛ.

Я много думал о том, что будет дальше в моей карьере, но на этот момент я решил, что возьму личный отпуск в Донбассе и не буду играть до тех пор, пока Андрей Денискин не будет уволен и исключен из чемпионата,

– написал Смерек в фейсбуке.

Что произошло в матче УХЛ

Скандальный инцидент произошел 26 сентября в матче Кременчуг – Донбасс (3:2). Денискин продемонстрировал расистский жест в адрес Смерека, за что получил дисциплинарный штраф.

Нападающий Кременчуга был удален с площадки до конца игры.

Украинская хоккейная лига сообщила, что против Денискина будет открыто дисциплинарное производство. В ХК Кременчуг заявили, что оштрафовали Денискина.

Расистский скандал уже вышел за пределы Украины. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардов пообещал наказание для Денискина.

Текст публикации Джалена Смерека в фейсбуке

Сперва я просто хочу поблагодарить всех в мире и в хоккейном обществе, а также моих друзей, семью и всех моих предыдущих товарищей по команде на протяжении всей моей карьеры, которые обращались ко мне, публиковали, делились или даже просто лайкали это видео, чтобы показать свою поддержку.

Я также хотел бы поблагодарить Донбасс за все, что они сделали для меня, и за поддержку, которую сообщество Донбасса дала мне с момента этого инцидента. Эти ситуации очень трудные, и я твердо верю в то, что нужно отстаивать свою правоту.

Я много думал о том, что будет дальше в моей карьере, но на этот момент я решил, что возьму личный отпуск в Донбассе и не буду играть до тех пор, пока Андрей Денискин не будет уволен и исключен из чемпионата.