Бедный рассказал, будет ли Украина бойкотировать Олимпиаду-2024 после допуска россиян

Уже 26 июля в Париже начнутся Олимпийские игры-2024. Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов в "нейтральном" статусе.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный прокомментировал возможный бойкот Олимпиады-2024 со стороны Украины. Окончательное решение еще не принято.

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Бойкот Олимпийских игр из-за допуска россиян и белорусов

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта отметил, что осознает, насколько Украине важно выступить на мировой арене, но в некоторых случаях спортсмен может отказаться от соревнования с "нейтральными" спортсменами.

Во всем должен быть предел. Человек, чьих близких убили россияне, не согласится выходить на одну арену со сторонниками войны. В этой ситуации невозможно соревноваться по правилам честной борьбы. В спорте высших достижений неотъемлемой частью является моральное состояние. Как будет чувствовать себя человек, которому придется бороться с теми, кто поддерживает войну, фактически поддерживает убийства украинцев? Это может закончиться трагически, поэтому мы и отсекаем российских адептов войны,

– рассказал Матвей Бедный.

Жан Беленюк в интервью сайту 24 канала отметил, что вариант бойкота не является актуальным и скорее всего таковым не будет.

Недавно президент Национального олимпийского комитета заявил, что украинские спортсмены будут получать денежное вознаграждение за медали. 125 тысяч долларов предусмотрено за 1 место, за золотую медаль. А за "бронзу" и "серебро" – 80 тысяч и 100 тысяч долларов.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 продлятся с 26 июля до 11 августа. Церемония открытия запланирована на берегу Сены, однако французские власти могут изменить место проведения из соображений безопасности.