Чим ближче Олімпійські Ігри-2024 у Парижі, тим більш гострим стає питання можливого повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

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Рік тому після початку повномасштабної війни в Україні більшість федерацій дискваліфікували представників країн-агресорок або ж змусили їх виступати під нейтральним прапором. Тепер же із наближенням ОІ Міжнародний олімпійський комітет планує зробити крок назустріч терористам.

При цьому НОК України та його голова Вадим Гутцайт в якості боротьби із цим рішенням пропонує всім спортсменам бойкотувати змагання, де виступають росіяни. Цю позицію прокоментував відомий скелетоніст Владислав Гераскевич.

Сьогодні Вадим Гутцайт говорить, що "хтось продовжує боронити Україну, а хтось їздить заробляти гроші на тенісних турнірах". Цей самий Гутцайт у 2021-му (на сьомий рік війни) судив матч двох росіянок – капітана ЗС РФ та представниці ЦСКА – у фіналі Олімпійських Ігор. Чи вибачився Гутцайт? Звісно, що ні. А як же загибель "тисячі наших воїнів і цивільних", якими він зараз оперує? тоді це було не аргументом? Війна для пана Гутцайта була не справжня? Ці факти свідчать про абсолютну відсутність честі, совісті та патріотизму пана Гутцайта,

– пише Гераскевич.

Одною з перших федерацій, яка дозволила росіянам повернутись до міжнародних турнірів, була Міжнародна федерація фехтування. Саме завдяки цьому виду спорту прославився Вадим Гутцайт, вигравши золото на ОІ-1992.

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Донедавна голова НОК був ще і очільником Федерації фехтування України. Але перед оголошенням про зняття санкцій з Росії він склав із себе повноваження.

"Керівник Федерації фехтування України, за сумісництвом міністр молоді та спорту України, за сумісництвом президент Національного Олімпійського Комітету України – Вадим Гутцайт, знаючи про рішення Мінародної федерації фехтування, за тиждень до засідання раптово "зістрибнув" з посади, підставивши замість себе іншу особу пана Ілляшева. Скоріше за все, щоб відвести від себе відповідальність та хвилю критики. Але, по суті, це була зрада. Зрада щодо тренерів та спортсменів і тих, хто йому довіряв всі ці роки. Зрада щодо тих, хто кров'ю та потом здобував для України олімпійські нагороди."

А Вадим Маркович "в домікє". Підтвердженням цієї зради є зізнання самого пана Гутцайта в одному з останніх інтерв'ю, де він зазначив, що "Міжнародна федерація фехтування останні 10 років під повним контролем росіян". Але забув зазначити, що він сам є членом Виконкому цієї організації. По суті, Вадим Маркович зізнався, що він особисто є під повним контролем росіян,

– вважає Владислав.

Скелетоніст розкритикував вимогу Гутцайта до спортсменів бойкотувати змагання із росіянами, адже це по суті вб'є їхню кар'єру. Гераскевич розповів про кроки, на які НОК України має піти задля недопуску росіян до міжнародних змагань.

Опираючись на підтримку ручних підлеглих "спеціалістів" українського спорту, Гутцайт надзвичайно активно просуває вже, буквально, вимогу до українських спортсменів бойкотувати участь у міжнародних змаганнях за участі орків. На перший погляд, абсолютно логічна дія. Але це лише на перший погляд. Пан Гутцайт робить все можливе, щоб представники спорту України не приїздили на змагання, де будуть представники країн терористів. Тобто, нема українців, нема проблем для організаторів змагань та повне зелене світло представникам РФ/РБ.

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Ба, більше. Він наполягає, щоб цю його вимогу підписали всі національні федерації, щоб тим самим зняти з себе будь-яку відповідальність за це рішення. Пан Гутцайт не хоче навіть слухати про такі дієві методи протидії участі московських спортсменів у міжнародних змаганнях як:

акції протесту на місці змагань перед ЗМІ, вболівальниками, організаторами, орками;

ініціатива НОК та Мінмолодьспорту по організації та участі в альтернативних змаганнях;

тиск на організаторів через світові медіа;

тиск на організаторів через спонсорів змагань;

спілкування та налагодження зв’язку з організаціями країн Азії, Африки та іншими, які Гутцайт називає «нецивілізованими»;

робота по відстороненню представників рф, які є офіційними особами в МОК.

Пан Гутцайт наполягає нічого не робити, й всю роботу спрямовує на бойкот. Найстрашніше – це те, що цей абсолютно ганебний план знищення українського спорту має підтримку серед слухняних для пана Гутцайта керівників національних федерацій та провідних олімпійців, які за совковою традицією звикли співати оди подяки керівникам Мінмолодьспорту та НОК за кожної нагоди,

– підсумував Гераскевич.