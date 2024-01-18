Жена не выносит русский: молдавский экс-форвард Карпаты объяснил, почему изучает украинский

Полномасштабная агрессия против Украины кардинально изменила отношение людей в мире к России. Теперь любое упоминание о стране-агрессоре вызывает отвращение.

Молдавский форвард Александру Бойчук раньше играл за львовские Карпаты. В Украине он познакомился со своей женой Лилей.

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Бойчук: Все, что касается России, воспринимается негативно

Александру не понаслышке знает о военной агрессии России. Поэтому он отказался от использования вражеского языка и активно изучает украинский.

Я уже учу украинский. Почему? Ну, это просто, моя жена и ее семья из Украины, поэтому они не выносят слышать от меня русский! Я начал учить как можно больше слов на украинском, как могу, так и говорю. Говорил по-русски, трудно было понять украинский. Теперь все, что касается России, воспринимается отрицательно,

– объяснил Бойчук.

Что известно об экс-форварде Карпат