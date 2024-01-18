Молдовський форвард Александру Бойчук раніше грав за львівські Карпати. В Україні він познайомився зі своєю дружиною Лілею.

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Бойчук: Все, що стосується Росії, сприймається негативно

Александру не з чуток знає про військову агресію Росії. Тому він відмовився від використання ворожої мови та активно вивчає українську.

Я вже вчу українську. Чому? Ну, це просто, моя дружина і її сім’я з України, тому вони не виносять чути від мене російську! Я почав вчити якомога більше слів українською, як можу, так і говорю. Говорив російською, важко було зрозуміти українську. Тепер все, що стосується Росії, сприймається негативно,

– пояснив Бойчук.

Що відомо про ексфорварда Карпат