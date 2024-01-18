Молдавский форвард Александру Бойчук раньше играл за львовские Карпаты. В Украине он познакомился со своей женой Лилей.
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Бойчук: Все, что касается России, воспринимается негативно
Александру не понаслышке знает о военной агрессии России. Поэтому он отказался от использования вражеского языка и активно изучает украинский.
Я уже учу украинский. Почему? Ну, это просто, моя жена и ее семья из Украины, поэтому они не выносят слышать от меня русский! Я начал учить как можно больше слов на украинском, как могу, так и говорю. Говорил по-русски, трудно было понять украинский. Теперь все, что касается России, воспринимается отрицательно,
– объяснил Бойчук.
Что известно об экс-форварде Карпат
- Александр Бойчук родился в Кишиневе. В возрасте 14 лет переехал в Румынию.
- Играл за ряд румынских клубов: Политехника, Сучава, Тиргу-Муреш, молдавские: Милсами, Шериф, Сфинтул Георге, а также датский Вайле.
- В сезоне 2019/20 защищал цвета львовских Карпат. На счету Бойчука 17 матчей и 2 гола за "львов".
- После ухода из Карпат определенное время играл в Молдове и Италии. С этого сезона выступает за румынский Стяуа.
- За национальную команду в Молдове сыграл 10 поединков.