В боях за Украину погиб боксер "Украинских атаманов" Олег Прудкий

Война унесла еще одну жизнь героя спортивного фронта. Свою жизнь за свободу украинского народа отдал боксер Олег Прудкий.

Оккупант унес еще одну жизнь украинца

Еще один воевал полег за мирное небо над главой украинского народа. Печальное известие сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

К теме Бывший футболист УПЛ воюет за Украину против оккупантов

Дата и место гибели героя страны пока не сообщают. В Федерации искренне сочувствуют семье и знакомым погибшего.

Со скорбью сообщаем, что в боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины Олег Прудкий. Федерация бокса Украины выражает соболезнования семье боксера! Вечная память тебе Олег,

– говорится в посте.



Погиб Олег Прудкий / Фото Федерации бокса Украины

Что известно об Олеге Прудком

Быстрый был мастером спорта международного класса по боксу. Олег был одним из талантливейших боксеров Черкасщины.

Неоднократно становился чемпионом Украины.

Быстрый бился в весовой категории до 60 килограммов и входил в команду "Украинские атаманы".

В Украине открыли сайт о погибших спортсменах

Проходит уже 90-й день полномасштабной войны против России. К сожалению, с каждым днем ​​все больше украинских героев отдают жизнь за свободу украинского народа и территориальную целостность страны.

Спортивный комитет Украины решил запустить сайт с символическим названием "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, павших в боях за родную страну. В этот список уже добавили Олега Прудкого.

К сожалению, с 24 февраля погибли более 45 украинских атлетов. Кто-то из них сражался за Украину, а кто-то погиб от снарядов врага в собственных домах.

Одними из последних погибших в войне против России стали Александр Одинцов (призер чемпионата Европы по панкратиону) и воспитанник футбольного клуба Карпаты Львов Олег Мазур. Оба были 24 и 26 лет соответственно.

Олег Прудкий стал не первым боксером, уложившим жизнь за Украину. Ранее в боях погибли Виктор Понятенко, Алексей Купырев, Артем Моша, Алексей Джунковский и Юрий Ворона. Юльшесть посмотревших спортсменов были представителями силовых видов спортсмену таких как бокс, смешанные единоборства, тяжелая атлетика и другие.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым боксера. Никогда не забудем и не простим оккупантам смерти украинского защитника.