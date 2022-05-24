Окупант забрав ще одне життя українця

Ще один воїв поліг за мирне небо над головою українського народу. Сумну звістку повідомила пресслужба Федерації боксу України.

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Дата та місце загибелі героя країни наразі не повідомляють. У Федерації щиро співчувають родині та знайомим загиблого.

Зі скорботою повідомляємо, що в боях з російськими окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України Олег Прудкий. Федерація боксу України висловлює співчуття родині боксера! Вічна пам‘ять тобі Олеже,

– йдеться у пості.



Загинув Олег Прудкий / Фото Федерації боксу України

Що відомо про Олега Прудкого

Прудкий був майстром спорту міжнародного класу з боксу. Олег був одним із найталановитіших боксерів Черкащини.

Неодноразово ставав чемпіоном України.

Прудкий бився у ваговій категорії до 60 кілограмів та входив у команду "Українські отамани".

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та знайомим боксера. Ніколи не забудемо та не пробачимо окупантам жодної смерті українського захисника.

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