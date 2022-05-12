В боях в Донецкой области погиб лидер велосипедного движения Днепра Семенов

Спортивная семья потеряла еще одного героя Украины – Максима Семенова. Лидер днепровских велосипедистов погиб 8 мая в боях Донецкой области.

Отдал жизнь ради мирного неба в Украине

12 мая семья, друзья и местные пришли, чтобы провести в последний путь украинского героя, который положил жизнь за свободу и свободу украинского народа. Максиму Семенову, который на протяжении многих лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта, было всего 49 лет.

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Друзья и родные Семенова вспоминают его, как всегда улыбающегося, искреннего и сильного мужчину. Максим был примером вдохновения для всех велосипедистов, активно развивавших велосипедную инфраструктуру Днепра. В жизни Семенова сотни организованных гонок, пробегов и прочих спортивных активностей.

По информации телеграмм-канала Днепровской ОГА, лидер велосипедного движения погиб на следующий день после своего 49-го дня рождения. Без мужа и отца остались жена и двое детей.

В пост добавили банковские реквизиты карт родных Максима. Помочь семье героя Украины можно по следующим счетам: 4441114452360819 (Семенова Юлия) и 5168757377428455 (Мама: Ирина Ивановна Семенова).

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям героя Украины.

Полный текст публикации по фейсбуку

Макса больше нет

UPD: карты для помощи

4441114452360819 (Семенова Юлия)

5168757377428455 (Мама: Ирина Ивановна Семенова)

В бою с российскими оккупантами погиб наш друг и брат, спортсмен, лидер днепровских велосипедистов Максим Семенов, много лет являвшийся президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта.

Всегда улыбающийся, искренний, сильный и независимый – Макс был примером и вдохновителем для всех, кто выбрал велосипед как символ свободного и здорового будущего. Он организовал сотни гонок, пробегов, соревнований, фестивалей, конкурсов, учебно-спортивных площадок для детей, боролся за развитие велосипедной инфраструктуры в Днепре. Он был надежным другом и врожденным лидером.

Гибель Макса – невероятные боли и тяжелая потеря для всех нас. К сожалению, мы уже никогда не сможем катнуть с ним колесом к колесу. Тем крепче мы должны сомкнуть свои ряды и вместе продолжить борьбу с русскими уродами, убившими нашего брата. А после Победы продолжить борьбу за развитие велоинфраструктуры в Днепре и Украине.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Максима, родителям, сестрам, брату, жене Юли, детям Марку и Нице. Мы знаем, как он вас любил, и каким он был отличным мужем и папой, сыном, братом, дядей.

О месте и времени прощания с Максимом Семеновым будет поставлено в известность дополнительно.

Вечная память Макса! Слава нашим героям!

Поддерживаем ВСУ!

Слава Украине!

Днепровская ассоциация велосипедистов