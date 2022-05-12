В боях в Донецкой области погиб лидер велосипедного движения Днепра Семенов
Спортивная семья потеряла еще одного героя Украины – Максима Семенова. Лидер днепровских велосипедистов погиб 8 мая в боях Донецкой области.
Отдал жизнь ради мирного неба в Украине
12 мая семья, друзья и местные пришли, чтобы провести в последний путь украинского героя, который положил жизнь за свободу и свободу украинского народа. Максиму Семенову, который на протяжении многих лет был президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта, было всего 49 лет.
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Друзья и родные Семенова вспоминают его, как всегда улыбающегося, искреннего и сильного мужчину. Максим был примером вдохновения для всех велосипедистов, активно развивавших велосипедную инфраструктуру Днепра. В жизни Семенова сотни организованных гонок, пробегов и прочих спортивных активностей.
По информации телеграмм-канала Днепровской ОГА, лидер велосипедного движения погиб на следующий день после своего 49-го дня рождения. Без мужа и отца остались жена и двое детей.
В пост добавили банковские реквизиты карт родных Максима. Помочь семье героя Украины можно по следующим счетам: 4441114452360819 (Семенова Юлия) и 5168757377428455 (Мама: Ирина Ивановна Семенова).Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям героя Украины.
Полный текст публикации по фейсбуку
Макса больше нет
UPD: карты для помощи
4441114452360819 (Семенова Юлия)
5168757377428455 (Мама: Ирина Ивановна Семенова)
В бою с российскими оккупантами погиб наш друг и брат, спортсмен, лидер днепровских велосипедистов Максим Семенов, много лет являвшийся президентом Днепровской ассоциации велосипедистов и Днепровской ассоциации экстремальных видов спорта.
Всегда улыбающийся, искренний, сильный и независимый – Макс был примером и вдохновителем для всех, кто выбрал велосипед как символ свободного и здорового будущего. Он организовал сотни гонок, пробегов, соревнований, фестивалей, конкурсов, учебно-спортивных площадок для детей, боролся за развитие велосипедной инфраструктуры в Днепре. Он был надежным другом и врожденным лидером.
Гибель Макса – невероятные боли и тяжелая потеря для всех нас. К сожалению, мы уже никогда не сможем катнуть с ним колесом к колесу. Тем крепче мы должны сомкнуть свои ряды и вместе продолжить борьбу с русскими уродами, убившими нашего брата. А после Победы продолжить борьбу за развитие велоинфраструктуры в Днепре и Украине.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования семье Максима, родителям, сестрам, брату, жене Юли, детям Марку и Нице. Мы знаем, как он вас любил, и каким он был отличным мужем и папой, сыном, братом, дядей.
О месте и времени прощания с Максимом Семеновым будет поставлено в известность дополнительно.
Вечная память Макса! Слава нашим героям!
Поддерживаем ВСУ!
Слава Украине!
Днепровская ассоциация велосипедистов