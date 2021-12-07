Боя с Усиком не будет: WBC обязала Тайсона Фьюри сразиться с официальным претендентом

Чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри придется подождать с боем против Александра Усика. WBC обязала Тайсона сразиться с официальным претендентом.

Фьюри придется сразиться с Уайтом

Всемирный боксерский совет обязал Тайсона Фьюри и временного чемпиона WBC Диллиана Уайта начать переговоры о поединке.

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WBC издала приказ о начале периода открытых переговоров между Фьюри и Уайтом.

Организация уже проинформировала промоутерскую компанию Top Rank Боба Арума и Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена (представители Фьюри), а также Matchroom Boxing Эдди Хирна (промоутер Уайта).

Фьюри и Уайт могут получить более 30 дней для переговоров. В случае необходимости боксерам предоставят дополнительное время из-за рождественских праздников.

Если представители боксеров не договорятся о бое, то WBC объявит о начале промоутерских торгов. Тогда поединок Фьюри – Уайт будет организовывать промоутер, который сделает лучшее предложение на торгах.

Фьюри не станет соперником Усика

В октябре 2021 года Фьюри после перерыва более года вернулся в ринг и нокаутировал Деонтея Уайлдера. Команда Тайсона и сам боксер все чаще начали говорить о бое с обладателем поясов WBO, WBA, IBF Александром Усиком.

В СМИ даже была информация, что представители Тайсона выходили на Усика.

В WBC были готовы разрешить Фьюри провести бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. На организацию поединка выделили месяц.

В то же время в WBC предупредили, что Тайсону придется сражаться против Уайта, если он не договорится с Усиком.

На пути поединка Александра и Тайсона стал Энтони Джошуа, с которым украинец должен провести реванш. Только теперь стало известно, что Джошуа может отказаться от реванша.

Диллиан Уайт провел 30 поединков и одержал 28 побед (19 нокаутом). В его пассиве поражения Джошуа и Александру Поветкину.