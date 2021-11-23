Бой века: промоутер рассказал, где может пройти мегафайт между Усиком и Фьюри

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал о беседе с представителем обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Бобом Арумом.

Красюк передал позицию провести бой Усик – Фьюри в Киеве.

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Когда мы общались с Бобом Арумом, он сказал: "Я знаю, что Усик выиграет. Было бы классно, чтобы так случилось. Фьюри выиграет у Уайлдера, и бой Усик – Фьюри в Киеве – за абсолютное чемпионство". Это его слова. Все снято на камеру,

– сказал Красюк.

Также сам Тайсон Фьюри рассказал, по какому принципу будет определен его следующий соперник.

"Сейчас я просто отдыхаю, наслаждаюсь жизнью, живу сегодняшним днем и получаю удовольствие. Мне безразлично, кто будет следующим соперником. Честно говоря, это не так и важно, с кем я хотел бы сразиться. Кто будет свободен и бой с кем будет иметь смысл", – сказал он.

Усик – Фьюри: что известно о бое

Осенью 2021 года оба боксера провели титульные поединки. Сначала Усик неожиданно побил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Впоследствии на ринг вернулся и Тайсон Фьюри, который нокаутировал Деонтея Уайлдера. После этого в боксерских кругах начали обсуждать встречу Усика и Фьюри.

Украинец и британец могут определить абсолютного чемпиона мира. Но проблема в том, что Усик обязан дать реванш Джошуа.

У Тайсона также есть обязательный соперник – британец Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет драться с Диллианом.