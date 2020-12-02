Всемирная боксерская организация (WBO) еще не санкционировала бой Александра Усика за титул, как появился целый ряд претендентов на бой с украинцем. Новозеландский боксер Джозеф Паркер готов стать соперником Усика в бою за пояс WBO.

Менеджер 28-летнего уроженца Окленда Дэвид Хиггинс рассказал, что Паркер хочет драться с Усиком. Об этом сообщает Sky Sports.

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В команде Паркера заявили, что успели обсудить детали боя с командой Усика – Эгисом Климасом и Александром Красюком.

Впрочем, бой между Усиком и Паркером может произойти, если действующий обладатель пояса WBO Энтони Джошуа откажется от него.

Если Джошуа отдаст титул, то Паркер хочет драться с Усиком. Мы обсуждали это с Климасом и Красюком – командой Усика. Это хорошие ребята, с ними можно вести переговоры,

– сказал Хиггинс.

Вместе с тем, команда новозеландца даже обратилась к WBO.

"Паркер готов драться за титул, если будет возможность. Мы уже написали WBO, что хотим быть в списке, если санкционируют поединок", – резюмировал Хиггингс.

Что известно о Паркере?

На счету Паркера 27 побед и 2 поражения в 29 поединках. В списке боев Паркера есть именитые соперники. В 2016 году он победил бывшего чемпиона мира Энди Руиса. В то же время в 2018 году он проиграл британцам Энтони Джошуа и Диллиану Уайту.

К вниманию. Усик сохранил статус обязательного претендента на бой за титул WBO, когда 31 октября победил Дерека Чисору. Среди потенциальных соперников украинца называют Джо Джойса.