Бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа, – экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Джонни Нельсон (45-12, 29 КО) поделился мнением о возможном бое между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа ( 24-1, 22 КО).
Нельсон считает, что для начала Александру Усику стоило бы провести еще несколько простых боев.
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"Несомненно, бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа. Я считаю Усика потрясающим бойцом. Конечно же, он был королем первого тяжелого дивизиона. Я думал, что он наделает шума в супертяжелом весе, но в двух боях он, видимо, не поразил меня.
На месте команды Усика я бы подождал и провел пять боев в супертяжелом весе, перед тем как говорить, что он готов, поскольку это большой риск для него. Может ли он победить Энтони Джошуа? Конечно, Усик думает, что может. Но Джошуа – большой, быстрый, мощный спортсмен", – заявил Нельсон.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- Поединок непобедимого Усика с Джошуа стал возможным только после того, как сорвалась встреча Энтони с Фьюри. Как известно, чемпиона WBC обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером. Американец выиграл суд. Их бой состоится 24 июля.
- В то же время WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усиком. Украинский боксер – официальный претендент на титул WBO. Этот статус закреплен за украинцем уже второй год.
- Усик и Джошуа – Олимпийские чемпионы 2012 года, но в разных весовых категориях.