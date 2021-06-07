Бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа, – экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Джонни Нельсон (45-12, 29 КО) поделился мнением о возможном бое между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа ( 24-1, 22 КО).

Нельсон считает, что для начала Александру Усику стоило бы провести еще несколько простых боев.

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"Несомненно, бой с Усиком может стать банановой кожурой для Джошуа. Я считаю Усика потрясающим бойцом. Конечно же, он был королем первого тяжелого дивизиона. Я думал, что он наделает шума в супертяжелом весе, но в двух боях он, видимо, не поразил меня.

На месте команды Усика я бы подождал и провел пять боев в супертяжелом весе, перед тем как говорить, что он готов, поскольку это большой риск для него. Может ли он победить Энтони Джошуа? Конечно, Усик думает, что может. Но Джошуа – большой, быстрый, мощный спортсмен", – заявил Нельсон.

Что известно о бое Усик – Джошуа