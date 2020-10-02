Батько чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі – Джон Ф'юрі, вважає, що британський суперважковаговик Дерек Чісора дарма погодився на бій з Олександром Усиком.

На його думку, для 36-річного експретендента на титул поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузеревейті буде жахом. Про це пише klitschko-brothers.com.

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Цей бій – помилка. Чісора добре виглядає проти суперників, які йдуть на нього. Якщо говорити відверто, Усик – чудовий технік, він добре рухається, він боксує, у нього є багато боксерських трюків.

"Чісора не ладнає з такими суперниками. Це схоже на другий бій Дерека з Тайсоном. Своїми діями Усик в чомусь схожий на Тайсона. Боксери, які рухаються, – це криптоніт для Чісори. Якщо чесно, я не знаю, чому Чісора погодився на це. Мабуть, йому добре заплатили. Якщо ні – то це безумство", – сказав Джон Ф'юрі.

Що відомо про Чісору?

Чемпіон Великобританії (2010-2011), чемпіон Європи за версією EBU (2013-2014). Дерек провів декілька поєдинків з топ-боксерами. У 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі. Також британець програвав Девіду Хею. Водночас в активі Дерека перемога над Карлосом Такамом, з яким мав зустрітися Усик.

Поєдинок Усик – Чісора відбудеться 31 жовтня.