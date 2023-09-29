Это самый большой бой в боксе: промоутер Фьюри прокомментировал новость о поединке с Усиком
Источник:Твиттер Майкла Бенсона
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри согласился на бой с Александром Усиком. На потрясающую новость отреагировал промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен.
Украинский боксер Александр Усик и эпатажный британец Тайсон Фьюри официально подписали контракт на бой. Победитель мегафайта станет обладателем всех титулов хевивейта и получит звание абсолютного чемпиона мира.
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"Бой века" уже реальность
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал новость о подписании контракта на бой за абсолют. Известный боксерский менеджер не скрывал своего удовольствия. В приветственном сообщении Уоррен поблагодарил саудитов за организацию боя.
Это самый большой бой, который только может быть в нашем спорте. Благодарю его величество Турки Алалшиху и GEA (Главное управление развлечений в Саудовской Аравии – 24 Канал),
– написал Уоррен в своем Твиттере.
Когда официально объявят бой
В комментарии журналисту Майклу Бенсону Уоррен сообщил, что официальное объявление боя Усик – Фьюри состоится после поединка Тайсона с Фрэнсисом Нганну.
Напомним, что коммерческй бой Фьюри и экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. На этот поединок британец не будет выставлять свой пояс чемпиона WBC.Важно! По данным известного инсайдера Майка Коппинджера, не исключительно, что бой Усик – Фьюри может состояться уже в этом году – 23 декабря. Резервная дата поединка – январь 2024 года.