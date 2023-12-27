17 февраля 2024 года Александр Усик попытается объединить все четыре основных пояса супертяжелого дивизиона и стать абсолютным чемпионом мира. Впрочем, украинец не сомневается в своей победе.

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Усик: Фьюри думает о каком-то кролике

Усик уже доказал на примере поединка с Джошуа, что умеет побеждать фаворитов. Так что "Цыганский король" может оказаться следующим в послужном списке украинского чемпиона.

Здесь вопрос не "если" я выиграю все титулы, а "когда" я их выиграю. Когда я иду спать, я представляю, как я победно поднимаю руки. Я просто верю, что выиграю этот бой,

– заявил Усик.

Обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO считает, что сумел вычислить психологию "Цыганского короля". Британец надеется одержать легкую победу над меньшим по габаритам боксером. Это поможет Усику одолеть тщеславного британца.

Я залез в голову Фьюри, который вместо меня думает о каком-то кролике, как он меня называет. Давай, брат, продолжай думать. Тони Белью однажды назвал меня зверем в боксе. Нет, я не зверь, а просто белый кролик,

– рассказал Усик.

Напомним, что бой за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. В контракте на поединок прописан реванш. К самому важному поединку боксеры подходят без единого поражения.