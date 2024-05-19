Шевченко прокомментировал легендарную победу Усика в бою за абсолют

В ночь с 18 на 19 мая состоялся вечер бокса в Эр-Рияде. Главным его событием стала битва за абсолют в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

У супердраматическом бою раздельным решением судей победил украинский боксер. Он стал первым абсолютным чемпионом мира в "королевской" весовой категории в эпоху четырех поясов.

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Реакция Шевченка на историческую победу Усика

Это историческое событие посетили немало звезд спорта. Одним из них стал президент УАФ Андрей Шевченко.

После поединка легенда украинского футбола прокомментировал победу своего земляка.

Такой непростой бой! Такая важная победа для Александра, для Украины! Спасибо. Абсолютный чемпион! Слава Украине!

– написал Шевченко.



Усик и Шевченко после боя за абсолют / Фото из инстаграма президента УАФ

. Поражение против Александра Усика стало первым для Тайсона Фьюри в профессиональной карьере, до этого он одержал 34 победы и один бой закончился вничью.

Отметим, что, по условиям контракта, между Усиком и Фьюри должен состояться реванш. В ринге у боксеров спросили, проведут ли его, и оба ответили утвердительно. Ожидается, что вторая встреча состоится в октябре 2024 года.