У супердраматичному бою роздільним рішенням суддів переміг український боксер. Він став першим абсолютним чемпіоном світу в "королівській" ваговій категорії в епоху чотирьох поясів.

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Реакція Шевченка на історичну звитягу Усика

Цю історичну подію відвідали чимало зірок спорту. Одним з них став президент УАФ Андрій Шевченко.

Після поєдинку легенда українського футболу прокоментував перемогу свого земляка.

Такий непростий бій! Така важлива перемога для Олександра, для України! Дякую. Абсолютний чемпіон! Слава Україні!

– написав Шевченко.



Усик і Шевченко після бою за абсолют / Фото з інстаграму президента УАФ

Довідка. Поразка проти Олександра Усика стала першою для Тайсона Ф'юрі у професійній кар'єрі, до цього він здобув 34 перемоги та один бій закінчився унічию.

Зазначимо, що, за умовами контракту, між Усиком та Ф'юрі має відбутися реванш. У ринзі в боксерів запитали, чи проведуть його, й обидва відповіли ствердно. Очікується, що друга зустріч відбудеться у жовтні 2024 року.