Будет ли драться Усик против Хрговича: Красюк назвал следующего соперника украинского чемпиона

Форс-мажор, который произошел в связи с травмой Тайсона Фьюри, заставил промоутеров срочно искать для Усика новых соперников. Одним из вариантов для украинца рассматривался хорват Филип Хргович.

“Бой века”, который был запланирован на 17 февраля между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, официально перенесен. Чтобы не отменять вечер бокса, планировалось заменить "Цыганского короля" на хорвата Филипа Хрговича.

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Промоутеры отказались от варианта с Хрговичем

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе давно мечтал встретиться на ринге с украинским боксером. Хрговича даже не смущал тот факт, что до боя оставалось две недели.

Однако это разрушало весь план на боксерский сезон в Эр-Рияде. Ведь в таком случае бой Усик – Фьюри пришлось бы переносить на лето, или даже осень 2024 года. Поэтому этот вариант организаторы отвергли.

Это подтвердил Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона. Он отметил, что бой между Хрговичем и Усиком не состоится. Поэтому следующим соперником украинца остается Фьюри.

Боя с Хрговичем не будет. Боксерское шоу с участием Усика и Фьюри, которое было запланировано на 17 февраля, отменено. Его перенесли на 18 мая,

– отметил Красюк.