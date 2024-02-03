"Времени осталось очень мало": промоутер Усика сделал важное заявление о возможной замене Фьюри
Источник:Инстаграм Александра Красюка
Неожиданная травма Тайсона Фьюри сорвала "Бой века". Промоутеры Александра Усика ищут возможность, кем заменить "Цыганского короля".
Обладатель титулов чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик упорно тренировался к важнейшему поединку в своей карьере. Нелепое рассечение над глазом Фьюри разрушило боксерское шоу, которое было запланировано на 17 февраля в Эр-Рияде.
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Вариант для Усика
Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович может заменить "Цыганского короля". Над такой возможностью сейчас работает промоутер Усика Александр Красюк. Впрочем, времени до 17 февраля остается очень мало. В любом случае, окончательное решение будут принимать организаторы вечера бокса в Эр-Рияде.
"Сейчас работаем над этим вопросами очень интенсивно, очень активно, потому что у нас мало времени на это.
Если Бог даст и звезды сойдутся, то будет Хргович. Решение должны принять представители Саудовской Аравии", – отметил Красюк.
Что известно о Хрговиче
- Отметим, что Филип Хргович давно мечтает провести бой против Александра Усика. Хорватский боксер одержал 17 побед в 17 поединках, в том числе 13 – нокаутом.
- Свой последний поединок "Каменный человек" провел 23 декабря 2023 года. На арене в Эр-Рияде бой Хрговича был в андеркарде супершоу Джошуа – Валлина. Хорват очень легко победил австралийца Марка де Мори, отправив соперника в нокдаун в первом раунде.