Извинился перед Усиком: Фьюри прокомментировал отсрочку боя за абсолют из-за травмы
Источник:Queensberry Promotions
В субботу, 17 февраля, должна была состояться битва за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако она будет перенесена из-за травмы британского боксера.
Он получил глубокое рассечение 2 февраля в тренировочном лагере. Это произошло во время спарринга и травма выглядит достаточно серьезной.
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Британцу жаль, что бой будет перенесен
После официального сообщения об отсрочке поединка инцидент лично прокомментировал "Цыганский король". Он извинился перед всеми причастными к организации боя за форс-мажор и заявил, что попытается как можно скорее восстановиться.
Я полностью опустошен после такой долгой подготовки к этому бою, я находился в невероятных кондициях. Мне жаль всех причастных к этому великому событию. Я начну подготовку к новой дате боя, как только заживет глаз. Я могу только попросить прощения перед всеми, включая мою команду, команду Усика,
– говорится в заявлении Фьюри.
Отметим, что пока неизвестно, когда именно состоится поединок.Важно. Бой за статус первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов переносится уже не в первый раз. Изначально он должен был состояться 23 декабря 2023 года, но тогда также британец получил повреждение в битве против Фрэнсиса Нганну.