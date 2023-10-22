"Жадное пузо" пригласил Усика домой: неожиданные подробности переговоров боя за абсолют

Два лучших боксера супертяжелого дивизиона Тайсон Фьюри и Александр Усик договорились об объединительном бое. Соперники очень дружелюбно пообщались во время переговоров.

Еще совсем недавно судьба поединка за абсолют была неопределенна. Первая попытка боксеров организовать "Бой века" завершилась громким провалом. Как гром среди ясного неба пришла новость о том, что Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой в Саудовской Аравии.

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Тайсон был на седьмом небе

Менеджер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун рассказал, как состоялось подписание соглашения на эпохальный бой.

"Честно говоря, все было очень просто. Я позвонил менеджеру Усика Эгису Климасу и спросил, можем ли мы встретиться. Все дали мне разрешение на организацию боя, промоутеры и все остальные сказали: "Если ты можешь устроить бой, то поезжай и устрой его". Так что я позвонил по телефону Эгису, мы встретились в Нью-Йорке, я представил его саудовцам, и, в общем, мы со всем разобрались.

Мы вернулись и встретились в Лондоне. Мы все собрались в комнате и провели там вместе со всеми вовлеченными сторонами четыре или пять часов. Мы все уладили очень просто. Тайсон был на седьмом небе. Мы уладили финансовые вопросы и все остальное, нюансы, которые не видят и не осознают люди", – рассказал Браун.

Также Браун поделился подробностями телефонного разговора между Усиком и Фьюри. Оказывается, что тщеславный на публике "Цыганский король" пригласил украинского чемпиона вместе с семьей к себе домой.

Тайсон и Усик действительно общались друг с другом. Тайсон сказал: "Большое спасибо, с нетерпением жду встречи с тобой на ринге. И когда все решится, я хотел бы, чтобы вы приехали в Моркам, где я живу, привезли своих детей, и мы проведем выходные,

– сказал менеджер Фьюри.

Напомним, что Браун также рассказал о дате поединка. Если Фьюри не получит серьезных повреждений после боя с Нганну, то поединок за абсолют состоится уже 23 декабря 2023 года.