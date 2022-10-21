Тайсон Фьюри планирует провести три поединка в год: названа возможная дата боя с Усиком

Британский чемпион WBC назвал вероятную дату встречи за звание абсолютного чемпиона. При этом Тайсон не исключает и ответного поединка с Александром.

В августе этого года Александр Усик вторично выиграл у Энтони Джошуа. Это позволило украинцу защитить чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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После этого триумфа Александр захотел выйти на ринг против Тайсона Фьюри, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Именно "цыганскому королю" принадлежит пояс WBC.

Впрочем, в этом году боя не будет, хотя Тайсон настаивал на декабре. Усик заявил, что планирует вернуться на ринг уже в 2023 году. Сам Фьюри рассматривает бои и с другими боксерами. Британец рассказал, когда планирует выйти на ринг с Александром.

Я гарантирую, что проведу три боя в следующем году, начиная с февральского поединка с Усиком. Если он захочет совершить реванш, то мы можем это сделать, а потом я проведу бой с кем-то в конце года. Возможно, с Уайлдером, если он станет обязательным претендентом. Или с Джо Джойсом, если он будет доступен и немного раскрутит себя. Еще есть Даниэль Дюбуа и многие другие британские бойцы, с которыми можно побоксировать,

– отметил Фьюри.

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С кем еще могут сразиться Усик и Фьюри

Напомним, что уже в декабре этого года Тайсон проведет бой против Дерека Чисоры. Ожидалось, что его соперником станет Энтони Джошуа, но тот так и не подписал контракт на поединок.

Ранее промоутер Фьюри допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года. При этом если Александр и Тайсон не договорятся, то вероятным соперником украинца станет Деонтей Уайлдер.