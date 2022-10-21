В серпні цього року Олександр Усик вдруге виграв у Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю захистити чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Після того тріумфу Олександр забажав вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Саме "Циганському королю" належить пояс WBC.

Втім, цього року бою не буде, хоча Тайсон наполягав на грудні. Усик заявив, що планує повернутись на ринг вже у 2023-му. Сам Ф'юрі розглядає бої і з іншими боксерами. Британець розповів, коли планує вийти на ринг з Олександром.

Я гарантую, що проведу три бої наступного року, починаючи з лютневого поєдинку з Усиком. Якщо він захоче зробити реванш, то ми можемо це зробити, а потім я проведу бій з кимось наприкінці року. Можливо, з Вайлдером, якщо він стане обов'язковим претендентом. Або з Джо Джойсом, якщо він буде доступний і трохи розкрутить себе. Ще є Даніель Дюбуа та багато інших британських бійців, з якими можна побоксувати,

– зазначив Ф'юрі.

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З ким ще можуть битися Усик і Ф'юрі

Нагадаємо, що вже у грудні цього року Тайсон проведе бій проти Дерека Чісори. Очікувалось, що його суперником стане Ентоні Джошуа, але той так і не підписав контракт на поєдинок.

Раніше промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року. При цьому якщо Олександр і Тайсон не домовляться, то ймовірним суперником українця стане Деонтей Вайлдер.