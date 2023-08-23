Цей поєдинок відбудеться у Вроцлаві на Tarczyński Arena. Британець став майбутнім суперником українського чемпіона, адже є обов'язковим претендентом від WBA в надважкій вазі.

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Усі чекають бій за абсолют

Проте світова спільнота очікувала побачити більш грандіозний бій за участі Олександра Усика. Велися довгі перемовини про поєдинок між українцем та Тайсоном Ф'юрі, але британець так і не наважився вийти в ринг, принаймні поки що.

Промоутер Олександра Усика заявив, що не залишить спроб організувати суперфайт. За його словами, він зробить усе можливе, щоб бій за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі все ж таки відбувся.

Ми зобов'язані організувати цей бій. Весь світ хоче побачити цей бій. Не тільки ми або люди, які займаються боксом, а весь світ. Люди, які нічого не знають про бокс, із задоволенням подивляться на бій за чотири пояси в надважкій вазі вперше в епоху чотирьох поясів. Я можу обіцяти вам і обіцяю всім уболівальникам у всьому світі, що я зроблю все, що від мене залежить, щоб цей бій відбувся,

– сказав Олександр Красюк.

Поки ж ми очікуємо поєдинок Усика та Дюбуа.

Нагадаємо. Єдиним транслятором бою буде медіасервіс Megogo, на нашому ж сайті проводитиметься текстова трансляція.

Тайсон Ф'юрі наступного разу вийде в ринг проти ексчемпіона UFC Франсіса Нганну. Бій відбудеться 28 жовтня в Саудівській Аравії та буде складатися з 10 раундів.