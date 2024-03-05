"Он настоящий тактик": бывший промоутер Фьюри назвал своего фаворита в битве за абсолют

Все боксерское сообщество ожидает "бой века" между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Эксперты делают свои прогнозы и аргументируют позицию.

Битва должна была состояться 17 февраля, но из-за рассечения у Тайсона Фьюри ее перенесли на 18 мая. Британец уже начал тренировки и заявил, что собирается победить украинского чемпиона в течение семи раундов.

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Прогноз от экс-промоутера Фьюри

В стороне от предстоящего события не остался и бывший промоутер "Цыганского короля" Мик Хеннесси. Он заявил, что считает фаворитом Александра Усика и объяснил, почему британец проиграет бой за абсолют.

Выиграет Усик. Я считаю, что для современных тяжеловесов критическим фактором является боковое движение. Усик – очень быстрый супертяж, который на подъеме. Кроме того, он левша, у него есть атлетизм, он настоящий тактик. Я думаю, Усик победит,

– сказал Хеннесси.

Напомним, что ранее своими ожиданиями от битвы за звание абсолютного чемпиона хевивейта поделился Энтони Джошуа. Он неоднократно получал хейт от Тайсона Фьюри, поэтому хочет, чтобы Александр Усик сломал ему челюсть.

. 8 марта Эй Джей проведет бой против Фрэнсиса Нганну. Ожидается, что победитель этой пары следующий поединок проведет против будущего абсолютного чемпиона.