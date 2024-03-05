Битва мала відбутися 17 лютого, але через розсічення в Тайсона Ф'юрі була перенесена на 18 травня. Британець уже розпочав тренування та заявив, що збирається перемогти українського чемпіона протягом семи раундів.

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Прогноз від експромоутера Ф'юрі

Осторонь від майбутньої події не залишився й колишній промоутер "Циганського короля" Мік Хеннессі. Він заявив, що вважає фаворитом Олександра Усика та пояснив, чому британець програє бій за абсолют.

Виграє Усик. Я вважаю, що для сучасних важковаговиків критичним фактором є боковий рух. Усик – дуже швидкий супертяж, який на підйомі. Крім того, він шульга, у нього є атлетизм, він справжній тактик. Я думаю, Усик переможе,

– сказав Хеннессі.

Нагадаємо, що раніше своїми очікуваннями від битви за звання абсолютного чемпіона хевівейту поділився Ентоні Джошуа. Він неодноразово отримував хейт від Тайсона Ф'юрі, тому хоче, щоб Олександр Усик зламав йому щелепу.

Важливо. 8 березня Ей Джей проведе бій проти Френсіса Нганну. Очікується, що переможець цієї пари наступний поєдинок проведе проти майбутнього абсолютного чемпіона.