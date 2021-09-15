Бой Усик – Джошуа покажут в украинских кинотеатрах

Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже 25 сентября попытается стать чемпионом мира в тяжелом весе. Усик встретится с британцем Энтони Джошуа.

Усик и Джошуа – в кино

Усик и Джошуа встретятся в Лондоне и сразятся за титулы чемпиона мира WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе. Все пояса принадлежат Энтони Джошуа.

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Бой Усик – Джошуа в Украине можно будет увидеть в кинотеатрах. В Киеве уже появились афиши, анонсирующие будущий показ.



Фото sportarena.com

Заметим, что в Украине официальным транслятором боя Усик – Джошуа является платформа Megogo. Поединок на платформе можно посмотреть только приобретя трансляцию.

Усик – Джошуа: что известно о бое