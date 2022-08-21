Второй поединок Усика и Джошуа длился все 12 раундов, как и первый. Поэтому победителя определяли судьи, сообщает 24 канал.

К теме Усик назвал следующего соперника, с которым хочет боксировать, или пригрозил не драться вообще

Сеть мощно отреагировала на победу Усика

Усику удалось защитить свои чемпионские титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. Также он завоевал вакантный пояс чемпиона по версии журнала The Ring.

После победы боксера украинские соцсети разразились поздравлениями. К ним также присоединился президент Владимир Зеленский.

Трудная, но такая важная и нужная победа Усика! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!

– подчеркнул глава государства.

Также боксера поддержал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что жизнь – это всегда вызов и борьба.

"Каждый день надо доказывать, что имеешь право быть чемпионом. Что даже если падаешь, надо вставать и идти до конца! Как Усик сегодня в битве против великого Джошуа. И как навсегда Украина, потому что мы обязательно выгоним ru-варваров", – добавил советник главы ОП.

Также к поздравлениям присоединился Виталий Кличко – мэр Киева и всемирно известный боксер, которому вручили пояс "Вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

"Друзья! Слава Украине! Слава ее героям! Людям, прославляющим Украину. Мы продолжаем доказывать, что можем побеждать – и в спорте, и на поле боя. И побеждаем! Спасибо Александру Усику за победу в таком сложном поединке! Спасибо Энтони Джошуа за достоинство настоящего спортсмена", – написал Кличко.

Он подытожил, что Украина – сильное государство, и мы обязательно победим российских варваров.

Также за Усика радовался председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Нам ничего не дается даром! Мы свою победу будем выгрызать, как Александр Усик. Спасибо тебе, казак, за пример,

– написал Ким.

Боксера поздравил и глава львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что Усик сражался не только за себя, но и за Украину.

"Спасибо Александру Усику за чудесное сражение. Победим на всех фронтах! Слава Украине!" – написал Козицкий.

В свою очередь, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко поблагодарил Усика за еще одну важную победу для Украины.