Другий поєдинок Усика та Джошуа тривав усі 12 раундів, як і перший. Тому переможця визначали судді, повідомляє 24 канал.

До теми Усик назвав наступного суперника, з яким хоче боксувати, або пригрозив не битися взагалі

Мережа потужно відреагувала на перемогу Усика

Усику вдалося захистити свої чемпіонські титули за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі. Також він виборов вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.

Після перемоги боксера українські соцмережі вибухнули привітаннями. До них також доєднався президент Володимир Зеленський.

Важка, але така важлива і потрібна перемога Усика! Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!

– наголосив глава держави.

Також боксера підтримав радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що життя – це завжди виклик та боротьба.

"Кожен день треба доводити, що маєш право бути чемпіоном. Що навіть якщо падаєш, треба підводитися і йти до кінця! Як Усик сьогодні у битві проти великого Джошуа. І як назавжди Україна, тому що ми обов’язково виженемо ru-варварів", – додав радник голови ОП.

Також до привітань долучився Віталій Кличко – мер Києва та всесвітньовідомий боксер, якому вручили пояс "Вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC.

"Друзі! Слава Україні! Слава її героям! Людям, які прославляють Україну. Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати – і в спорті, і на полі бою. І перемагаємо! Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку! Дякую Ентоні Джошуа за гідність справжнього спортсмена", – написав Кличко.

Він підсумував, що Україна – сильна держава, й ми обов'язково переможемо російських варварів.

Також за Усика радів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нам нічого не дається задарма! Ми свою перемогу будемо вигризати, як Олександр Усик. Дякую тобі, козаче, за приклад,

– написав Кім.

Боксера привітав й голова львівської ОВА Максим Козицький. Він зауважив, що Усик бився не лише за себе, а й за Україну.

"Дякуємо Олександрові Усику за чудовий бій. Переможемо на всіх фронтах! Слава Україні!" – написав Козицький.

Своєю чергою, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко подякував Усику за ще одну важливу перемогу для України.