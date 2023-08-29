Есть вердикт WBA: боксерская ассоциация отреагировала на удар Дюбуа ниже пояса во время боя с Усиком

Александр Усик в ночь с 26 на 27 августа защитил свои чемпионские титулы. Он победил британского 25-летнего боксера Даниэля Дюбуа.

Поединок завершился досрочно благодаря техническому нокауту от украинца в 9-м раунде. После боя команда Дюбуа и его поклонники раздули скандал из-за произошедшего в 5 раунде эпизода.

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WBA назвала удар Дюбуа запретным

Даниэль Дюбуа ударил Александра Усика ниже пояса, из-за чего тот упал на настил и несколько минут восстанавливался от нарушения правил, которое зафиксировал рефери. По мнению Дюбуа и его окружения, удар был легальный, а рефери должен был начать отсчет, который мог зафиксировать нокаут.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) прокомментировала победу чемпиона в сверхтяжелом весе WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО) над Даниэлем Дюбуа (19-2, 18 КО). В обзорной статье ассоциация пересказала события боя и, в частности, выделила момент с противоречивым ударом британца. Судя по словам в заявлении, WBA признала действия Дюбуа запрещенными и согласилась с решением рефери.

Драматический момент поединка настал, когда Дюбуа нанес удар ниже пояса, от которого Усик упал на конвас. Участок, в который пришелся удар, вызвал споры по поводу его легальности, но рефери признал удар в нижний участок и дал Усику необходимое время на восстановление для продолжения боя. После запрещенного удара украинец стал действовать более агрессивно, что дало ему возможность отправить соперника в два нокдауна и одержать победу в девятом раунде.

– сказано в официальном заявлении организации.

. После боя разгорелась настоящая эпопея вокруг эпизода в 5 раунде. Дюбуа обвинил рефери в "домашнем" судействе, тренер британца назвал Усика лжецом и наркоманом, а Дерек Чисора объяснил решением рефери проявлением расизма.

Однако есть скриншот, подтверждающий правильность решения судьи, поэтому все эти разговоры не имеют никакого значения, а комментарий WBA дает понять, что она соглашается с трактовкой правил главного рефери боя.



Удар Дюбуа ниже пояса / скриншот по трансляции