До встречи во Вроцлаве: обнародован эпическое промо мегафайта Усик – Дюбуа

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой против британца Даниэля Дюбуа. До поединка осталось почти месяц.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас опубликовал проморолик к поединку. Бой состоится 26 августа.

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В ярком видео представлены кадры предыдущих боев Александра Усика и Даниеля Дюбуа. "Я очень, очень голоден", – говорит в ролике украинский чемпион. Что ж, ждем столь же мощного поединка от Александра.

Видео проморолика к бою Усик – Дюбуа

Что известно о бое Усик – Дюбуа

Напомним, что долгожданный поединок состоится 26 августа на арене Tarczyński Arena в польском городе Вроцлав. На кону будут все пояса украинского чемпиона.

Поединок вызвал безумный ажиотаж в Польше. Билеты на суперпоединок пользуются огромным спросом среди любителей бокса.

Александр является явным фаворитом боя. В победе украинского чемпиона уверен американский проспект Джаред Андерсон.

Если Усик защитит чемпионские пояса, это откроет путь к бою за абсолют против Тайсона Фьюри.

. Усик и Дюбуа провели 20 поединков в профессиональной карьере. Александр выиграл все из них, тогда как Даниель – 19. Единственное поражение британец потерпел в 2020 году от Джо Джойса.