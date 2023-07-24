Менеджер украинского боксера Эгис Климас опубликовал проморолик к поединку. Бой состоится 26 августа.
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В ярком видео представлены кадры предыдущих боев Александра Усика и Даниеля Дюбуа. "Я очень, очень голоден", – говорит в ролике украинский чемпион. Что ж, ждем столь же мощного поединка от Александра.
Видео проморолика к бою Усик – Дюбуа
Что известно о бое Усик – Дюбуа
- Напомним, что долгожданный поединок состоится 26 августа на арене Tarczyński Arena в польском городе Вроцлав. На кону будут все пояса украинского чемпиона.
- Поединок вызвал безумный ажиотаж в Польше. Билеты на суперпоединок пользуются огромным спросом среди любителей бокса.
- Александр является явным фаворитом боя. В победе украинского чемпиона уверен американский проспект Джаред Андерсон.
- Если Усик защитит чемпионские пояса, это откроет путь к бою за абсолют против Тайсона Фьюри.