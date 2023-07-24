Менеджер українського боксера Егіс Клімас опублікував проморолик до поєдинку. Бій відбудеться 26 серпня.
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У яскравому відео демонструються кадри попередніх боїв Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. "Я дуже, дуже голодний", – говорить у ролику український чемпіон. Що ж, чекаємо такого ж потужного поєдинку від Олександра.
Відео проморолика до бою Усик – Дюбуа
Що відомо про бій Усик – Дюбуа
- Нагадаємо, що довгоочікуваний поєдинок відбудеться 26 серпня на арені "Tarczyński Arena" у польському місті Вроцлав. На кону будуть всі пояси українського чемпіона.
- Поєдинок викликав шалений ажіотаж в Польщі. Квитки на суперпоєдинок мають величезний попит серед любителів боксу.
- Олександр є явним фаворитом бою. У перемозі українського чемпіона впевнений американський проспект Джаред Андерсон.
- Якщо Усик захистить чемпіонські пояси, це відкриє шлях до бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі.