Чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик во время открытой тренировки уже демонстрировал для медиа свою форму и удары, которые готовит для британца Даниэля Дюбуа. Однако подготовка украинского боксера не ограничивается физическими упражнениями.
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Александр Усик опубликовал в Twitter видео, на котором он в компании украинского боксера Дмитрия Митрофанова танцует под песню Джеймса Брауна "I Feel Good". Безусловно, такое видео точно придаст настроения всем болельщикам бокса.
Усик танцует с Митрофановым: смотрите видео
Отметим, что Александр Усик не в первый раз использует танцевальные упражнения во время своей подготовки. Не секрет, что работа ногами – одна из сильных сторон украинца.
Напомним, что бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. На кону поединка все чемпионские титулы украинца.