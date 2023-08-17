Чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик во время открытой тренировки уже демонстрировал для медиа свою форму и удары, которые готовит для британца Даниэля Дюбуа. Однако подготовка украинского боксера не ограничивается физическими упражнениями.

По теме Усик – идеальный боксер: эксчемпион вспомнил бой с украинцем, отправившим его на пенсию

Александр Усик опубликовал в Twitter видео, на котором он в компании украинского боксера Дмитрия Митрофанова танцует под песню Джеймса Брауна "I Feel Good". Безусловно, такое видео точно придаст настроения всем болельщикам бокса.

Усик танцует с Митрофановым: смотрите видео

Отметим, что Александр Усик не в первый раз использует танцевальные упражнения во время своей подготовки. Не секрет, что работа ногами – одна из сильных сторон украинца.

К слову. Партнер по танцам Александра Усика Дмитрий Митрофанов владеет титулом чемпиона WBO Oriental в первом среднем весе. 33-летний непобежденный боксер из Чернигова выступит в андеркарде шоу Усик – Дюбуа.

Напомним, что бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. На кону поединка все чемпионские титулы украинца.