Чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик під час відкритого тренування вже демонстрував для медіа свою форму та удари, які готує для британця Даніеля Дюбуа. Проте підготовка українського боксера не обмежується фізичними вправами.

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Олександр Усик опублікував у Twitter відео, на якому він в компанії українського боксера Дмитра Митрофанова танцює під пісню Джеймса Брауна "I Feel Good". Безумовно, таке відео точно додасть настрою усім уболівальникам боксу.

Усик танцює з Митрофановим: дивіться відео

Зазначимо, що Олександр Усик не вперше використовує танцювальні вправи під час своєї підготовки. Не секрет, що саме робота ногами – одна із сильних сторін українця.

До слова. Партнер по танцях Олександра Усика Дмитро Митрофанов володіє титулом чемпіона WBO Oriental у першій середній вазі. 33-річний непереможений боксер з Чернігова виступить в андеркарді шоу Усик – Дюбуа.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві. На кону поєдинку усі чемпіонські титули українця.