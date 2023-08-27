"Жадное пузо" или "Каменный человек": Усик высказался о своем следующем сопернике

Еще не утихли эмоции после яркой победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа, как болельщики требуют продолжения зрелища. Своими мыслями по поводу следующего соперника украинец поделился сразу после боя.

Александр Усик нокаутировал дерзкого Даниэля Дюбуа и защитил свои чемпионские пояса. Впереди украинского боксера ждет новый вызов.

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Мяч снова на стороне Фьюри

Большинство болельщиков и экспертов ожидают, что следующим соперником Александра Усика станет чемпион WBC Тайсон Фьюри. Победитель вероятного мегафайта станет абсолютным чемпионом хевивейта.

Сразу после победы над Дюбуа журналисты поинтересовались у Усика по поводу поединка с "Цыганским королем".

Я готов завтра сразиться с Фьюри. Готов провести с ним следующий поединок, но хочет ли он этого – без понятия,

– заявил Усик.

Отметим, что "Бой века" между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком надеются организовать саудиты. Они подготовили привлекательное финансовое предложение для "Жадного пуза". Однако согласится ли на предложенные условия капризный британец пока неизвестно.

Еще одним претендентом на бой с Усиком считают хорвата Филиппа Хрговича по прозвищу "Каменный человек". IBF готова санкционировать обязательную защиту титула по своей линии. Однако этот вариант не является приоритетным для команды Усика.

Хргович? Это работа моего промоутера. Сейчас я хочу отдохнуть от бокса и тренировок. Я хочу теперь поспать, поесть, попить газировку,

– сказал Усик.