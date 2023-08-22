В преддверии боя с британцем Даниелем Дюбуа чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в очередной раз продемонстрировал свой фирменный трюк с монетами.

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Чемпион усовершенствовал свой фокус

Каждый раз украинец усложняет упражнения, добавляя новые изюминки. В этот раз Усик поймал шесть монеток двумя руками. После удачного исполнения Александр еще продемонстрировал свои танцевальные способности. Молниеносной реакции украинского боксера можно только позавидовать!

Усик проделал трюк с монетами: смотрите видео

Напомним, что впервые трюк с монетами в 2017 году исполнил кум Усика Ломаченко. После этого к флешмобу с цирковыми номерами присоединился Александр.

Важно! Поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 26 августа на стадионе во Вроцлаве. Фаворитом боя большинство экспертов считают украинского чемпиона. Однако Дюбуа надеется осуществить апсет и отобрать все пояса Усика.