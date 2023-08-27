Преимущество чемпиона безоговорочное, но не тотальное: судейские записки боя Усика против Дюбуа

Во Вроцлаве на стадионе "Tarczyński Arena" Александр Усик защитил свои чемпионские пояса. Бой против Даниэля Дюбуа завершился досрочной победой украинца.

Поединок длился 9 раундов и завершился техническим нокаутом Александра Усика. В ходе боя произошел скандал с ударом британца, после которого Усик побывал на настиле. Дюбуа пробил ниже пояса, но его команда так не считает. Она требует реванша, хотя промоутер украинца выложил фото, после которого не должно возникать вопросов к решению судей.

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Судейские записки подтверждают преимущество Усика в бою

По окончании поединка появилась статистика ударов боксеров. За ней у Усика было полное доминирование. Такого же мнения были и судьи, единогласно отдававшие победу Александру, хотя и не за каждый раунд.

Все три рефери отдавали предпочтение украинцу – 78-73, 79-72, 79-72.

Один судья отдал победу британцу в двух раундах (втором и четвертом), а два других – в одном (четвертом и пятом соответственно).



Записки судей боя Усика – Дюбуа / соцсети журналиста Дэна Рафаэля

Отметим, что после поединка Александр Усик вычитал Даниэля Дюбуа за грязные приемы во время боя, а затем устроил маленькую дискотеку, станцевав победный танец, чем поднял настроение публике